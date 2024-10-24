Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi

Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda, vakıf tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin dünyaya yeni gelen bebeklerine ilk hediyelerinin verilmesine başlandı.

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, projenin ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde ikamet eden yeni bebek sahibi aileleri kapsadığını söylehdi.