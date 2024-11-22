Bulanık'ta öğretmenler "Hatıra Ormanı" oluşturdu
Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu
Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledikleri söyledi.
Öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Tunçel, bundan sonraki yıllarda da fidan dikimine devam edeceklerini kaydetti.