Hastalıklardan korunmanın en güçlü yolu aşılama 0:00 / 0:00

AA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) olduğunda hastalığı ortalama 2-3 kişiye kadar bulaştırdığını, kızamık ve boğmacada ise bu sayının 12 ila 17 kişiye kadar çıktığını belirterek, "Yani bulaşıcılık hızları Covid-19'un neredeyse 6 katı yüksek. Dolayısıyla eğer toplumda bu hastalıklara bağışıklığı olan kişi sayısı düşerse bu hastalıklara bağlı salgınları yaşamamız kaçınılmaz" dedi.

Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı da olan Aksakal, içinde bulunulan pandemi sürecinde dünya genelinde aşılama kampanyalarında aksaklıklar yaşandığını söyledi.

DSÖ'nün açıklamalarına göre, aşılamada, Covid-19 pandemisinin başından beri son 28 yılın en bariz düşüşünün yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Aksakal, bunun oldukça önemli bir veri olduğunu belirtti.

Aksakal, "Özellikle kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanos, difteri, boğmaca ve çocuk felci gibi çok ağır seyreden hastalıkları görmek istemiyorsak rutin aşıları tamamlamamız gerekir" diye konuştu.

İngilitere'de yüzde 20'ye, ABD'de ise yüzde 50'ye varan düşüş yaşanırken, Türkiye'de düşüşlerin diğer ülkelerdeki gibi bariz olmadığını dile getiren Aksakal, bunun sebebinin Covid-19 pandemisinin başından beri aile hekimlerinin duyarlılık göstererek aşılamayı sürdürmeleri ve ailelerin çocuklarının aşılarını aksatmamak için gösterdikleri özveri olduğunu kaydetti.

Pandemi nedeniyle birçok ülke ile birlikte Türkiye'de de okulların kapatıldığını, bu nedenle ilkokul 1. sınıfta uygulanılan aşıların yapılamadığını ifade eden Aksakal, "Bu aşılar difteri-tetanoz-boğmaca-çocuk felcine karşı koruyan 4'lü karma aşı ve kızamık-kızamıkcık-kabakulaka karşı koruyan 3'lü karma aşıdır. Normalde bu aşılar 2020 yaz döneminde 6 yaştan 4 yaşa çekildi ve halen aile hekimliklerinde yapılmaya devam ediliyor" şeklinde konuştu.

EBEVEYNLERE ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI UYARISI

Aksakal, bu sene 1. sınıfa başlayan ve gelecek 2 sene içerisinde okula başlayacak çocukların aşılamalarının okulların kapanmasıyla aile hekimliklerinde yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı okullara ve aile sağlığı merkezlerine yazı göndererek aşılama için bir tarih belirledi. 5 Aralık 2020-5 Ocak 2021 tarihleri arasında ilköğretim 1. sınıfa giden çocukların aşılamaları aile hekimliklerinde yapılacak. Aşıların, aile sağlığı merkezlerinde bulunması kadar ailelerin de çocuklarını 5 Ocak tarihine kadar bağlı bulundukları aile hekimliği merkezine aşılamaya götürmeleri oldukça önemli. Bu dönemde Covid-19 ile ilgili gerekli önlemlerin alınacağını ve randevuların buna göre oluşturulacağını da unutmamak gerekir. Aile sağlığı çalışanlarımız bu konuda oldukça titiz çalışıyorlar ve randevularla ilgili sizleri bekliyorlar.

Bir kişi Covid-19 olduğunda hastalığı yaşadığı toplumda ortalama 2-3 kişiye kadar bulaştırıyor, kızamık ve boğmacada ise eğer bir kişi hasta olursa bunu 12 ila 17 kişiye kadar bulaştırabiliyor. Yani bulaşıcılık hızları Covid-19'un neredeyse 6 katı yüksek. Dolayısıyla eğer toplumda bu hastalıklara bağışıklığı olan kişi sayısı düşerse bu hastalıklara bağlı salgınları yaşamamız kaçınılmaz. Salgınların önlenebilmesi için kızamıkta toplumun en az yüzde 83'ünün boğmacada ise en az yüzde 92'sinin bağışık yani aşılı olması gerekir. Bu nedenle aşılamadaki küçük aksamalar bile toplum sağlığı açısından büyük risk oluşturur."