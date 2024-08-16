DETERJANIN "YAPIŞKAN" ÖZELLİĞİNİ BULUNUYOR

Bir diğer sebep ise bulaşık deterjanlarının, yapışan yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış enzimler içermesidir. Bu enzimler, yiyecek parçacıklarını yakalar ve onları çözerek bulaşıklarınızdan uzaklaştırılmasını sağlar. Birçok deterjan bu şekilde tasarlanmıştır fakat siz ön yıkama yaptığınızda enzimlerin tutunacak bir şeyi kalmadığından yeterli temizliği yapamaz.