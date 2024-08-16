Bulaşıklarınızı yanlış yıkıyor olabilirsiniz: Ön yıkama yapmaya gerek yokmuş!
Bulaşıkları makineye koymadan önce ön yıkama yapıyor musunuz? Yapmanız gerekmiyor! Aslında, bu alışkanlık bulaşıklarınızın daha az temiz çıkmasına neden olabilir. İşte bulaşıklarınızın makineden çok daha parlak ve hijyenik çıkması için bilmeniz gereken püf noktalar!
Bulaşıkları makineye koymadan önce sudan geçirmek yaygın bir alışkanlık, ancak uzmanlara göre bu adımı atlayabilirsiniz. Ön yıkama yapmadan bile bulaşıklarınızın daha temiz çıkmasını sağlamak mümkün. İşte doğru bulaşık yıkama yöntemleriyle ilgili bilmeniz gerekenler!
BULAŞIKLARINIZI MAKİNEYE KOYMADAN DURULUYOR MUSUNUZ? YAPMAYIN!
Uzmanların çoğu tabaklarınızı, tencerelerinizi ve çatal bıçak takımlarınızı bulaşık makinesine koymadan önce ön durulama yapmanızın gerekmediği konusunda hemfikirdir. Ön durulama sadece gereksiz değil; aynı zamanda zararlı bir uygulama olabilir.
NEDEN BULAŞIKLARI DURULAMAYA SON VERMELİSİNİZ?
Daha kötü sonuçlar almanızı sağlayacak 3 sebep vardır. Bunlardan ilki bağımsız tüketici savunuculuğu grubu Choice'un beyaz eşya uzmanı Ashley Iredale’e göre, sistemin yanılmasıdır. Peçeteyle katı maddeleri çöp kutusuna atmanın yeterli olduğunu düşünüyor çünkü çoğu bulaşık makinesinde, ilk durulama döngüsünden itibaren suda ne kadar kir olduğunu ölçen sensörler bulunur
Iredale, "Her şeyi önceden durularsanız, bulaşık makineniz tabaklarınızın gerçekte olduğundan daha temiz olduğunu düşünecek dolayısıyla o kadar yoğun yıkama yapamayacak ve tabaklar kirli çıkacak" diye ekliyor.
DETERJANIN "YAPIŞKAN" ÖZELLİĞİNİ BULUNUYOR
Bir diğer sebep ise bulaşık deterjanlarının, yapışan yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış enzimler içermesidir. Bu enzimler, yiyecek parçacıklarını yakalar ve onları çözerek bulaşıklarınızdan uzaklaştırılmasını sağlar. Birçok deterjan bu şekilde tasarlanmıştır fakat siz ön yıkama yaptığınızda enzimlerin tutunacak bir şeyi kalmadığından yeterli temizliği yapamaz.
SU TASARRUFU İÇİN MAKİNEYİ TERCİH ETMELİSİNİZ
Son sebep ise bu şekilde ön durulama yapmanın doğaya zarar vermesidir. Tam dolu bir bulaşık makinesi 144 parçayı temizlemek için yaklaşık 13 litre su kullanır. Almanya'daki Bonn Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, aynı çamaşırları elde yıkamak ortalama 100 litre su tüketiyor, bu da büyük bir su israfına yol açar.
PEKİ NE YAPMALI? FİLTREYİ TEMİZLEYEREK BAŞLAYABİLİRSİNİZ!
Ön durulama yapmadan yiyecek kalıntılarının makineyi tıkayacağı düşünülür. Melbourne'da bir cihaz servis ve onarım işletmesi yürüten Joshua Henzel, bulaşık makinenizin katı yiyecek artıkları nedeniyle tıkanma riski bulunduğuna katılıyor ancak şunu ekliyor; ayda bir kez filtreyi çıkarıp temizlediğinizde böyle bir sorun yaşamazsınız.
BULAŞIK MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIR?
Bulaşık makinesindeki en güçlü jetler alttan yukarıya doğru fırlar, bu nedenle en kirli tabakları alt rafa, daha temiz veya daha hassas eşyaları ise yukarıya yerleştirebilirsiniz. Ayrıca kaseleriniz, kaplarınız ve çatal bıçak takımlarınız aşağıya dönük olmalıdır.
Dolu bir bulaşık makinesi, yarı dolu bir bulaşık makinesinden daha iyi kurutur. Iredale, "Bulaşık makinesi, tabaklarınızda bir ısı yükü oluşturmak için son durulama döngüsünü kullanarak kurutuyor ve ardından bir süre orada duruyor ve... nem buharlaşacak," diye açıklıyor.
HANGİ DURUMLARDA ÖN YIKAMA YAPMANIZ GEREKİYOR?
Temizlik ve tesis yöneticilerine danışmanlık yapan Melbourne merkezli bir firmanın yöneticisi Bridget Gardner, bulaşık makinesine tabaklarınızı kaldırmadan önce çok uzun süre dışarıda bıraktıysanız ve kalıntılar üzerinde kuruduysa ön yıkama yapmanız işinize yarayabilir.