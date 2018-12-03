Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, takılarıyla her zaman adından söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy'un keyfine diyecek yoktu. Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Ersoy, "Arap atı gibiyim galiba koştukça açılıyorum" diyerek espri yaptı.

"DEMET İLE OKAN'IN BARIŞMASINA ÇOK SEVİNDİM"

Demet Akalın'la Okan Kurt'un barışmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ersoy, "Demet Akalın'la Okan Kurt'un barışmasına çok sevindim. Ben hep söylüyordum, beni susturuyordu. 'Aman abla' diyordu. Çok isabetli bir karar verdi çünkü çocuk var. O çocuk zaten içine kapalı bir çocuk biliyorsunuz. Demet'in çocuğuna münhasır değil evlatlar anne ve babayı bir çatı altında görmek onlarla yaşamak isterler. Çok isabetli bir karar. Çok mutlu oldum, ayrıca çocuk çok efendi bir çocuk. İnsanların maddi durumları bir şekilde zedelenebilir. Herkes için varittir ama bu demek değildir ki kişiliği asla tartışılmaz. Ben şahsım adına konuşuyorum, kim ne adına konuşursa konuşur onu bilemem. Ben çok mutlu oldum" diye konuştu.





"BEN KABUL ETMEDİM"

Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmi izlemediğini söyleyen Ersoy, bombayı patlattı. Kendi hayatının filmi yapılması için teklif geldiğini söyleyen Ersoy, "Ben kabul etmedim. Bülent Ersoy'un filmini yapmak o kadar kolay değil" diye konuştu.

"KLİBİ BU AY ÇEKECEĞİM"

Tarkan'la yaptığı düet için klip çekeceğini söyleyen Ersoy, "İnşallah bu ay içerisinde çekeceğim klibi" dedi.

Tarkan'ın çocuğunu görmediğini söyleyen Ersoy, "bildiği bir şey vardır" şeklinde konuştu. Megastar'ın oğluna takacağı hediye sorulunca,"Artık bilemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ben de aileden biri olarak kabul ediyorum, sanat camiasında biriyim. Hem gelin hanıma, hem Tarkan'a hayırlara vesile olan bir evlat olmasını diliyorum" dedi.

Sahnede iki saate yakın kalan Ersoy, hayranlarına seslenip, "Bu akşam Kıbrıs'ta yok yok. Beni tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim" diyerek seslenmeyi ihmal etmedi.

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