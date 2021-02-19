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Bülent Ersoy aşı oldu

Diva Bülent Ersoy, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. 68 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum, darısı olmayanların başına inşallah" dedi

Bülent Ersoy aşı oldu - Magazin haberleri

Tüm dünyayı altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkemizde de aşılama sürüyor.

Son olarak Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy aşı olduğunu duyurdu.

68 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum, darısı olmayanların başına inşallah" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de oyuncu Talat Bulut, Erdal Özyağcılar ve Orhan Gencebay aşı olduklarını açıklamışlardı.

"HAYDİ BAKALIM!"

64 yaşındaki Talat Bulut da aşı olduğunu Instagram hesabından duyurdu. Bulut, "Haydi bakalım! Değerli 083 Numaralı Aile Hekimliği sağlık çalışanlarımıza ve Birsen Tetik'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"HERKES ŞİFA BULSUN"

Sevim Emre, 76 yaşındaki hayat arkadaşı Orhan Gencebay'ın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Emre, "Orhan Baba aşı oldu... Herkes şifa bulsun" dedi.

"HİÇ ACIMIYOR"

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, aşı olurken çekilen videosunu Instagram hesabından "Ben de oldum, siz de olun. Hiç acımıyor valla" sözleriyle paylaştı.

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