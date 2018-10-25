Bülent Ersoy, Etiler’de bir mekanda gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Ersoy, ödül aldıktan sonra Fatih Ürek ile kol kola geceden ayrıldı.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diva, Megastar Tarkan ile düet yapacağı ’Ümit Hırsızı’’ adlı şarkıya önümüzdeki haftalarda klip çekeceğini açıkladı.

Bülent Ersoy, Maslak’ta özel bir hastanede yatan şovmen Mehmet Ali Erbil için, "Aradım, yoğun bakımdaymış. Çok geçmiş olsun, çok üzüldüm" dedi.

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