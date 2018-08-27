Gülşah Saraçoğlu, katıldığı sabah magazin programında imalı cümleler sarf edince, Diva canlı yayına bağlanıp, cevap hakkını kullanmıştı. Ersoy ve Saraçoğlu’nun arasındaki konuşmalar mahkemeye kadar gitmişti.



Gülşah Saraçoğlu ile Bülent Ersoy’un arasındaki kırgınlık sona erdi. Davayı geri çektiğini söyleyen Saraçoğlu şu açıklamayı yaptı:



3 ay önce ben davamı avukatıma talimat verip geri çektim. Çünkü çocukluğumdan itibaren kendisini dinleyerek büyüdüğüm, annemin babamın da bir çok gazinolarda senelerce kendisini izlediği ve hayran olduğu bir sanatçı olduğu için, ailem de yaşanılan bu durumdan dolayı çok üzgündü. Bu davayı geri çekmemde annemin ve babamın çok büyük bir etkisi var. Bu konunun uzamasını istemedim. Sonuçta koskoca bir Bülent Ersoy, bir tane Bülent Ersoy'umuz var ve yerine yenisi de gelmeyecek. Yeni de barışmış değiliz, uzun zamandır birbirimizle görüşüyoruz.



Davamı geri aldığımı öğrendiğinde beni aradı, mutlu oldum “Sizi özledim, sizde beni özlediniz mi Bülent Hanım” dedim, “Özledim, müsait zamanında gel o güzel yüzünü göreyim” dedi. İlk karşılaştığımızda da bilirsiniz oturduğu yerden pek kalkmaz, beni ayakta karşıladı ve birbirimize sarıldık. (Hürriyet)

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