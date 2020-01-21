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Pazar akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde "Kadınlar Matinesi" kapsamında sahne alan Bülent Ersoy, yaklaşık 3 bin kadın hayranına eserlerini seslendirdi. Diva sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını, "Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim" şeklinde yanıtladı.

Ersoy, Osmanlı Döneminin 17. yüzyılda yetişmiş önemli bestekarların eserlerini seslendirerek son bölümde kendi güncel şarkılarına yer verdi.

"UÇAN SİNEĞİN ÇIKARDIĞI NOTALARI DEŞİFRE EDERİM"

Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, şu şekilde konuştu:

Evet, ne mutlu bana ki hepinizin bildiği üzere engin repertuarım ve derin musiki bilgim hususunda hiç mütevazi olamayacağım. Öyle ki bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim.

Ayrıca yine ne mutlu bana ki sahneye ilk çıktığım yılların üzerinden elli sene geçtiği halde yine okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve satılan biletler günler öncesinden tükeniyor ee daha ne olsun.

Zira hazır müşteriye herkes okur mühim olan parasıyla bilet alan dinleyicilerle o salonları hınca hınç doldurabilmektir.

AZERBAYCANLI HAYRANINDAN BÜYÜK JEST

Konser izlemeye gelen Azerbaycanlı bir hayranı Nigar hanım Ersoy’a mele kesim pırlanta ve siyah pırlantalardan oluşan değerli bir yüzük hediye ederek kendisine olan büyük sevgisini dile getirdi.

"SAHNE SHOW YERİDİR"

Tanju Babacan imzalı beyaz kostümü ile İlhan Koman’ın ünlü Akdeniz Heykeli’ni andıran Bülent Ersoy, kırmızı saçları ve kırmızı akıtma makyajıyla marjinalliğini sergiledi. "Sahne show yeridir, farklılık ister. Natürelliği asla ve asla kabul etmez" diyerek görselliğin önemini vurguladı.