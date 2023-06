Açıklamada ayrıca şu ifadelere verildi: Her anıyla sürprizli, ‘fevkaladenin fevkinde’ bir hayat, tüm yasaklara rağmen varoluşunu herkese kabul ettirmiş cesur bir sanatçı… 50 yılı aşkın sahne hayatında sayısız hit şarkıya imza atmış, London Palladium’da, Madison Square Garden’da sahne almış, Olympia’da konser vermiş, pek çok uluslararası ödül almış kusursuz bir yorumcu… 1997 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda sesi ‘yüzde yüz kusursuz’ bulunup, Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, klasik Türk sanat musikisinden arabeske uzanan geniş bir yelpazede dinleyicinin baş tacı olmuş, hayatı ve müziği aşkla seven tutkulu bir Diva… Kendine özgü lügatiyle, doyumsuz nüktedanlığıyla öfkesini bile sevdiren, her şeyiyle konuşulan Bülent Ersoy’un muazzam hikayesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklarımız başladı.