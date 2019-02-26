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İşte bu noktada, beni düşünceye sevk eden çok önemli bir konu ortaya çıkıyor. O da; insan canını hiçe sayıp ‘soğuktan geber, öl inşallah’ diyebilecek duygu-durum bozukluğu yaşayan kişilere ne dereceye kadar saygı duyulabileceğidir! Hayvanlar için insana ölüm… Bu bir tenakuz ve akıl dışı düşünce bozukluğudur. Beni çeşitli yönlerimle eleştirebilir, öfke duyabilir, hatta ve hatta beni sevmeyebilirsiniz. Bunlar, sizlerin en tabii haklarınız; ama hayvan yaşasın diye bir insana ‘öl inşallah’ diyenler karşıma sevgi ve evrencilik ile gelmesin! Ayrıca, medeni insanlar görüşlerini küfür, kafir, beddua ve hakaret etmeksizin sunmayı da bilmelidirler.