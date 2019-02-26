Bülent Ersoy şunları söyledi:
“Aziz ve muhterem sayın takipçilerim;
Bugün, tüm magazin sitelerine başlık olan; kürk giyme haberlerime gelen kötü yorumları şaşkınlık ve de derin bir teessür içerisinde okudum. Sözde hayvansever, yaratılmış canlıyı sözde seven bazı yorumcular şahsım için yüce Allah'tan ölüm dileyip beddualar ve de hakaretamiz sözcüklerle bana yazılı saldırılarda bulunmuşlar.
İşte bu noktada, beni düşünceye sevk eden çok önemli bir konu ortaya çıkıyor. O da; insan canını hiçe sayıp ‘soğuktan geber, öl inşallah’ diyebilecek duygu-durum bozukluğu yaşayan kişilere ne dereceye kadar saygı duyulabileceğidir! Hayvanlar için insana ölüm… Bu bir tenakuz ve akıl dışı düşünce bozukluğudur. Beni çeşitli yönlerimle eleştirebilir, öfke duyabilir, hatta ve hatta beni sevmeyebilirsiniz. Bunlar, sizlerin en tabii haklarınız; ama hayvan yaşasın diye bir insana ‘öl inşallah’ diyenler karşıma sevgi ve evrencilik ile gelmesin! Ayrıca, medeni insanlar görüşlerini küfür, kafir, beddua ve hakaret etmeksizin sunmayı da bilmelidirler.
Bendeniz bu ilerleyen yaşıma kadar sevenlerime hep dürüst olup kendileriyle hep gerçekleri paylaştım, gerçekleri söyledim. İsteseydim çevredeki tüm kürk giyenler, hatta dizilerde görüntü veren artistler gibi ‘imite bu, gerçek değil’ diyebilirdim ama demedim, demem de. Kaldı ki, geçen sene kürk giyme spekülasyonlarına karşın sağlığım açısından yeniden kürk giymeye el mecbur olduğumu tüm kamuoyuna da bildirmiştim. İşte bu noktada yine dürüstlüğümden taviz vermedim, vermeyeceğim, verdiremeyeceksiniz! Bu konuyla ilgili şahsıma karşı hakarette bulunan yazı ve yorumların sahiplerinin tek tek tespit edilmesi için emr-ü irademde çalışan ekiplerimi görevlendirdim. Tüm hukuki haklarımı kullanarak bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatacağımı da saygılarımla arz ederim efendim.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.