Bülent Kökoğlu kimdir?

Bülent Kökoğlu paylaştığı video ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türbanlılara yaptığı hareket içeren video için dava açılmıştı. İşte Bülent Kökoğlu ile ilgili son gelişmeler

Atatürk Havalimanında başörtülülere ilgili sosyal medyada paylaştığı bir videoda Bülent Kökoğlu hakkında, ’"halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

AA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun facebook profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikâyete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi. Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda, bir konuşma yaptığı, bu konuşmada, başörtülülerle ilgili sözler söylediği belirtilen iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Davanın duruşması önümüzdeki günlerden Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya ilişkin "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

TUTUKLANMIŞTI

Atatürk Havalimanında çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklanmasına hükmetmişti.