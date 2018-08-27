Spor Toto Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor'a kaybettikten sonra Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Antalyaspor, Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta mağlup ederek siyah-beyazlıların ligde iç sahadaki yenilmezlik serisine son verdi. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Vodafone Park'ın atmosferine vurgu yapan Korkmaz, "Oyuncularım sahaya karakter koydu. Beşiktaş'ı burada yenmek imkansız gibi bir şeydi." dedi.

Çağrıda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim en büyük avantajımız oyuncularımızın karakterli olması. Tabi bazı şeylerin değişmesi lazım, Antalya'nın sevenleri ve iş adamları bu takıma sahip çıksın" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Partizan'la eşleşen Beşiktaş'a başarılar dileyen Korkmaz, "Şenol hocaya saygı duyuyorum. Daha fazlasını da hak ediyor. Galip gelmek olabilir şeyler. Beşiktaş'a özellikler Avrupa'da başarılar diliyorum." dedi.

Bülent Korkmaz açıklamalarını "Bahadır'a perşembe günü hazırlık maçında şans verdim, rezil oynamıştı. Şans verdim, elinden geleni yapacağını da biliyordum" ifadeleriyle noktaladı.

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