Bülent Korkmaz: Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30´uncu haftasında 18 Mart Cuma günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçı hazırlıklarına sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi yeşil-mavili ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Nihayetinde bir derbi maç. Karşımızda çok iyi bir takım, çok yetenekli oyunculardan kurulmuş bir takım var. Biz de bir çıkış, galibiyet arıyoruz. Böyle derbi maçlarda her zaman her iki takım için de zor geçer. İnşallah o maç bu maç olur. Trabzonspor, niye birinci sırada olduğunu, niye bu kadar puan farkı ile önde olduğunu oynadığı oyunla gösteriyor. Her maç için analiz yapıyoruz. Her takımın bir zaafı var. İnşallah oyuncularımız o zaafları değerlendirir. Çünkü maç farklı bir atmosferde oynanacak" dedi.