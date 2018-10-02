Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Korkmaz, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü zaten çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara ayak uydurmamız lazımdı ve bunu da yaptık. Oyuncularım müthiş mücadele etti ve gol yemeden bitirdik. Buda çok önemliydi. Çok etkili ve hızlı hücumlarımız vardı. 2. golü de bulabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygısı ve sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

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