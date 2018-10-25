Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü evlerinde karşılaşacakları Trabzonspor'u yenmeleri gerektiğini belirterek, "Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız." dedi.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un çok yetenekli oyuncuları olduğunu ifade etti.
Rakiplerinin genç ve kaliteli bir kadrosunun bulunduğuna işaret eden Korkmaz, artı ve eksi yönlerini bildiklerini, buna göre antrenmanlarda taktik anlayışlarını belirlediklerini bildirdi.
"YENMEMİZ GEREKİYOR"
Antalyaspor için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Korkmaz, "Trabzonspor'u yenmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Şimdiye kadar bizi inanılmaz desteklediler. Onların desteğiyle bu hafta da istediğimiz sonucu elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Sakat oyuncularının bir kısmının aralarına katıldığını, eski performanslarını kazanmaya başladığını anlatan Bülent Korkmaz, Charles Fernando Basilio Da Silva'nın da bu ay sonuna hazır olacağını ifade etti. Korkmaz, Charles'ın da dönmesiyle forma rekabetinin artacağını, bunun da takımın performansına yansıyacağını dile getirdi.
"ORTADA BİR BAŞARI YOK"
Sezon başlarken birçok spor yazarı tarafından Antalyaspor'un ligden düşecek ilk takım olarak gösterildiğini vurgulayan Korkmaz, şunları aktardı:
"Bu bizim düşüncemiz değildi. Buraya gelirken yöneticilerle konuştuğumuzda, amacımız bu sezonki zor süreci ekonomi anlamında atlatabilmekti. Yeni başkanımız geldi, yine aynı şeyi söyledim. Bizim amacımız bu sezonki zor sürece hem ekonomi hem de sportif başarı anlamında doğru bir şekilde atlatabilmekti. Şu an ortada bir başarı yok. Başarı, sezon sonunda alacağımız puan ve takımın sıralamasıdır. Doğru bir şekilde gidiyoruz. Her zaman geçmişi unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım. Hedeflerimizde üst sıralara oynamak yok. Biz bu sezonu doğru bir şekilde geçirmek istiyoruz. Antalyaspor'un gelecek yıllarda daha iyi olması için bu sezonu güzel bir şekilde geçirmemiz gerekiyor."
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