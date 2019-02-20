Spor Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımının haftalık değerlendirmesini yapan Korkmaz, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'ın maç yönetimini eleştirdi. VAR sisteminin doğru bir sistem olduğunu vurgulayan Korkmaz, "VAR sistemini savunuyorum. VAR sistemi ile orta hakemin konuşmalarının verilmesi lazım. Bu şeffaflık sağlar, soru işaretlerini kaldırır. Televizyondan izleyen futbolseverler bu işin ne kadar gerçekçi olduğunu, soru işaretlerinin ortadan kalktığını ve işin içine oyun aksiyonlarının girdiği görülür" diye konuştu.
MHK'YA ÇAĞRIDA BULUNDU
Merkez Hakem Kurulu yönetiminden orta hakem ile VAR sistemindeki konuşmaların yayınlanmasını talep eden Korkmaz, şunları söyledi:
"Soru işareti kalksın. VAR sistemindeki hakem, pozisyonlarda orta hakemi çağırdığında orta hakem mi gitmedi? Orta hakem görmedi maçın akışını mı devam ettirdi? Bunu açıklamak gerekir. Bu Galatasaray maçında da bu maçta da oldu. Her takıma geliyor lehte ya da aleyhte olabilir. Artniyet var mı, bunun ortadan kalkması lazım. VAR sistemi hakemi bu pozisyonları orta hakeme iletmiyorsa artniyet var. VAR hakemi orta hakeme iletiyor, orta hakem kabul etmiyorsa burada da artniyet var. Her şey şeffaf olmalı. Konuşmalar da açıklanmalı. MHK soru işaretlerinin kalkması için bunun üzerinde durmalı."
Son 5 maçta istedikleri sonucu alamadıklarına değinen Korkmaz, oynadıkları 5 takımın da sezonun ikinci yarısında yenilmediğine dikkati çekti. Son üç maçta Antalyaspor'un oyun olarak geliştiğini vurgulayan Korkmaz, "Yeni transfer Amilton ile Fredy'nin takıma katkı vermesi sevindirici. İyi oynuyoruz. Oynadığımız takım Başakşehir, 5-6 senedir aynı hoca ve birçok oyuncusu beraber oynamış bir takım. Her şeyi planlı ve sistemli. Onlara karşı çok koşmamız, topun da hakimi olmamız bizim için sevindirici. Gelecekle ilgili çok umutluyum. Türkiye'de her şey sonuca odaklı ama her şey doğru gidiyor. Doğru yoldayız iyi yoldayız. Doğru oyunun, iyi oyunun karşılığını alacağız."
Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Sivas iyi takım. Genç bir kardeşimiz var. Takımın başına geçince olumlu işler yaptı. Sivasspor'un sahasında ikinci bölgede agresif olduğunu biliyoruz. Antrenman süresi kısa da olsa analizlerimizi, teorilerimizi oyuncularımıza göstereceğiz. Gelecekle ilgili çok umutluyum. Sonuç gelmeyince stres baskı oluyor. Bundan sonraki maçlarda galip gelerek düşündüğümüz noktaya geleceğiz. Gelecekten çok umutluyum ve oyun olarak doğru yoldayız" diye konuştu.
Korkmaz, kart cezalısı Boffin ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Celustka'nın Sivas deplasmanında forma giyemeyeceğini belirtti.
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