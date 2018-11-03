Korkmaz, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, elde edilen galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Ligin hücuma en hızlı çıkan takımına karşı oynadıklarını belirten Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. İyi oynadılar. Genelde topun ve oyunun hakimi bizdik. Çok koştuk. Geçişleri iyi yaptık. Yediğimiz golden sonra taktik olarak istediklerimizi doğru yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlara da verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İstikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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