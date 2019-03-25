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"ŞÜKÜR BE ARKADAŞ!"

Koyun koyuna öğle uykusu uyuduk. Çok iyi geldi. Hiç hayalinde olmayan şeyler yaşadığın oldu mu? Bu mesela benim için öyle bir gün. Yine de şükür elbet. Sabah karşı odama mavi kod (acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar) çağrısı oldu, maalesef ve çok üzüldüm. Şükür be arkadaş! Sen kendini ne zaman böyle her şey birbirine girmiş hissettin?