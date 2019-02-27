Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Kızı Melisa'nın 8. yaşını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, şu ifadeleri kullandı:
"BUGÜN GÜNLERDEN MELİSA..."
Bugün günlerden Melisa, bugün günlerden kızım, bugün günlerden balköpüğü, bugün günlerden dünyada yaşayan bir sürü kahramandan bir tanesinin günü, belki de birkaç tanesinin... Melisa'm, biricik kızım; sen hayatıma gireli tam sekiz yıl oldu ve ben her günüm için şükür, her günüm teşekkür ediyorum.
"LUNAPARKIM GİBİSİN"
Lunaparkım gibisin sen benim; bazen yüreğimin ağzıma geldiği, bazen mutluluktan çığlıklar attığım, bazen endişelendiğim, bazen çok korktuğum ama her zaman çok içinde olmak istediğim sürprizlerle dolu, rengarenk bir lunapark... Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen ve güzel insanlarla karşılaşman.
"İYİ Kİ BENİ SEÇTİN"
Annen olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki beni seçtin. Seni koşulsuz çok seviyorum. İyi ki doğdun canım kızım...
"BİZ ONUNCA KATTAN DÜŞTÜK"
Düvenci, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın hastalığıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Serebral palsi (SP) hastalığının çok maliyetli bir tedavi süreci olduğunu ifade eden Ceyda Düvenci, "Serebral palside, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.
"DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR"
Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya... Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz onuncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama beşinci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" şeklinde konuşmuştu.
"ANNE OLMAYI YENİDEN İSTİYORUM"
Öte yandan, Düvenci, geçtiğimiz günlerde, “Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli 'olmadığımız zamanlar nasıl olacak' planlayarak geçiyor” demişti.
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