Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen...

Giriş: 27.02.2019 - 11:44 | Güncelleme:  

Bülent Şakrak'ın oyuncu eşi Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım... Düvenci, kızı Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

  • 1Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci çifti, sosyal medya hesaplarından mutlu aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Kızı Melisa'nın 8. yaşını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, şu ifadeleri kullandı:

  • 2Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "BUGÜN GÜNLERDEN MELİSA..."

    Bugün günlerden Melisa, bugün günlerden kızım, bugün günlerden balköpüğü, bugün günlerden dünyada yaşayan bir sürü kahramandan bir tanesinin günü, belki de birkaç tanesinin... Melisa'm, biricik kızım; sen hayatıma gireli tam sekiz yıl oldu ve ben her günüm için şükür, her günüm teşekkür ediyorum. 

  • 3Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "LUNAPARKIM GİBİSİN"

    Lunaparkım gibisin sen benim; bazen yüreğimin ağzıma geldiği, bazen mutluluktan çığlıklar attığım, bazen endişelendiğim, bazen çok korktuğum ama her zaman çok içinde olmak istediğim sürprizlerle dolu, rengarenk bir lunapark... Tek duam; kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen ve güzel insanlarla karşılaşman. 

  • 4Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "İYİ Kİ BENİ SEÇTİN"

    Annen olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki beni seçtin. Seni koşulsuz çok seviyorum. İyi ki doğdun canım kızım... 

  • 5Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "BİZ ONUNCA KATTAN DÜŞTÜK"

    Düvenci, geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın hastalığıyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Serebral palsi (SP) hastalığının çok maliyetli bir tedavi süreci olduğunu ifade eden Ceyda Düvenci, "Serebral palside, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor" açıklamasında bulunmuştu.

  • 6Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR"

    Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya... Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz onuncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama beşinci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" şeklinde konuşmuştu.

  • 7Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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    "ANNE OLMAYI YENİDEN İSTİYORUM"

    Öte yandan, Düvenci, geçtiğimiz günlerde, “Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli 'olmadığımız zamanlar nasıl olacak' planlayarak geçiyor” demişti.

  • 8Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 9Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 10Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 11Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 12Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 13Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 14Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 15Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 16Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 17Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 18Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 19Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 20Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 21Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    21|40
  • 22Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    22|40
  • 23Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    23|40
  • 24Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    24|40
  • 25Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    25|40
  • 26Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    26|40
  • 27Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    27|40
  • 28Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    28|40
  • 29Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    29|40
  • 30Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    30|40
  • 31Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    31|40
  • 32Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    32|40
  • 33Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    33|40
  • 34Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
    34|40
  • 35Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 36Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 37Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 38Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 39Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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  • 40Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci: Tek duam kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen... - Magazin haberleri
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