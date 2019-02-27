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"DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR"

Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya... Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz onuncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama beşinci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" şeklinde konuşmuştu.