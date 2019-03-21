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Ara ağabey nasılsın? napıyorsun de? İşi gücü yalandır onun. Ben öyle şeyler konuşacağım ki yer yerinden oynayacak. Birinden mi korkuyorsun? Ben ne diyorum Allah'ımdan korkuyorum devletimden korkuyorum senin korktuğun başka bir şey varsa söyle diyorum.