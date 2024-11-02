Bülent Uygun: Bugün istifa edecektim

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, istifa kararı aldığını ancak futbolcuların kendisini ikna etmesiyle bundan vazgeçtiğini söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, değerlendirecekleri çok şey olduğunu ve bunu değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Bazen oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran Uygun, "Etkenler, faktörler, istediğiniz tarzda sahada cereyan etmiyor. Oyunun içerisinde rakibin gücünü çok iyi biliyorduk, çok iyi transferler yapmışlardı." dedi.

Hafta içerisinde antrenmanları basına kapattıklarını anımsatan Uygun, "Aslında bunun amacı Rey Manaj ve Alex Pritchard'ın sakatlığını rakibe duyurmadan onların da bize karşı önlem almasını engellemekti. Ama maalesef yine eleştiriyi çok güzel şekilde hocaya ya da kapatan kişiye bulmakta üstümüze yok. O yüzden de tebrik ediyorum." diye konuştu.