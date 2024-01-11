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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun'dan flaş sözler: Maçtan önce ayrılmak isteyenler oldu - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun'dan flaş sözler: Maçtan önce ayrılmak isteyenler oldu

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada mücadele öncesi bazı olayların yaşandığını söyleyerek, "Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Takımdan 3-4 futbolcu ayrıldı, belki 1-2 tane de ayrılabilir bakacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:34
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        "Maçtan önce ayrılmak isteyenler oldu"
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        Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 7. beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Rakibimizi tebrik etmek lazım, iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek maça çıktı. Pozisyonlar bulduk rakibimiz de buldu. Sonuçta berabere kaldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum verdiğim görevi güzel şekilde başardılar. Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Takımdan 3-4 futbolcu ayrıldı, belki 1-2 tane de ayrılabilir bakacağız” dedi.

        "SİVASSPOR'DAN KİMSE BÜYÜK DEĞİLDİR"

        Bir basın mensubunun “Takımdan kimler ayrıldı?” sorusuna Uygun, “Teşekkür ediyoruz bizimle beraber sahada mücadele edenlere. Sivasspor’dan daha büyük kimse yoktur. Sivasspor’un gerçek sahibi taraftardır. Sivasspor’dan asla daha büyük değildir kimse. Bugün yaşananlar oldu ver ayrılıklar oldu. Bakacağız, ayrılmak isteyen ayrılabilir. Bundan sonra benim sözümü yerine getirecek gençler var” yanıtını verdi.

        "5 TANE TRASFER YAPACAĞIZ"

        5 transfer yapacaklarını söyleyen Uygun, “Yeni sezonda da çok futbolcu ayrılacak takımdan. Kısa süre içerisinde planlama yapmak adına 1 haftalık zamanımız var. samsun maçına yetişmez ama içerideki maça yetiştirmeye çalışacağız. Sivasspor formasına yakışanlar bizle devam edecekler. Mutlaka 5 transfer yapmalıyız. 5 tanesini 1 hafta 10 gün içinde takıma kazandırmalıyız. Yiğidolar lütfen geri dönsün. Sivasspor bir tane, lütfen taraftarımızı tekrar stadyuma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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