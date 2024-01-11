Bülent Uygun'dan flaş sözler: Maçtan önce ayrılmak isteyenler oldu

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 7. beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Rakibimizi tebrik etmek lazım, iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek maça çıktı. Pozisyonlar bulduk rakibimiz de buldu. Sonuçta berabere kaldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum verdiğim görevi güzel şekilde başardılar. Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Takımdan 3-4 futbolcu ayrıldı, belki 1-2 tane de ayrılabilir bakacağız” dedi.

"SİVASSPOR'DAN KİMSE BÜYÜK DEĞİLDİR"

Bir basın mensubunun “Takımdan kimler ayrıldı?” sorusuna Uygun, “Teşekkür ediyoruz bizimle beraber sahada mücadele edenlere. Sivasspor’dan daha büyük kimse yoktur. Sivasspor’un gerçek sahibi taraftardır. Sivasspor’dan asla daha büyük değildir kimse. Bugün yaşananlar oldu ver ayrılıklar oldu. Bakacağız, ayrılmak isteyen ayrılabilir. Bundan sonra benim sözümü yerine getirecek gençler var” yanıtını verdi.