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        Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantep FK müsabakası ardından, maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında, "Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj'ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:06 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:06
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        Bülent Uygun'dan Manaj açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK’yı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak bu sezonki 2. galibiyeti alan Sivasspor’da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

        "GAZİANTEP FK GİBİ GÜÇLÜ TAKIMA KARŞI KAZANMASINI BİLDİK"

        Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Öncelikle tüm İslam aleminin mevlit kandilini kutluyorum. Maça gelince, bir hata ile bir gol yedik. Gaziantep FK gibi çok güçlü bir takıma karşı kazanmasını bildik. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Benim arzuladığım, istediğim, hayal ettiğim taraftar tribündeydi. Gerçek Sivaslılara ve Yiğidolara 3 puan armağan olsun” dedi.

        REY MANAJ AÇIKLAMASI

        Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj hakkında da konuşan Uygun, “Rey Manaj 3 hafta yok. 2. derecede yırtık var. Manaj’ın bu sakatlığı bizi de baya yoracak. Keita Balde de önümüzdeki hafta yok. Eldeki kadro çok dar. Belki de ligin en dar kadrosuna sahibiz. Kalan haftalarda elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Elimizdeki kadro neyse ben onu uyguluyorum. Sistemi eleştirmek, hocayı eleştirmek doğru değil. Forma sevinçlerinde sarı kartla cezalandırmayı ben doğru bulmuyorum. İnsanlar artık golden sonra sevinemez oldu” yanıtını verdi.

        "SOSYAL MEDYADAN BİZE KÜFÜR EDİYOR"

        Sosyal medyadan takımı eleştirenlere tepki gösteren Uygun, “Ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Zor bir süreç yaşandı. Yönetim gecesini gündüzüne kattı. Cebinden milyonlarca para verdiler. Bu süreçler zor süreçler. Sırf buradaki başarı için. 3-5 tanesi çıkıyor küfür ediyor ve sosyal medyadan bize hakaret ediyor” diye konuştu.

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