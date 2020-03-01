DHA

Uygun, İdlib'te şehit düşen kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Karşılaşmaya kazanmak için çıktıklarını belirten Uygun, "Bizim için haftalardır iç sahada kazanamama ve iyi oynayamamanın verdiği bir psikolojik problem vardı. Bugün 24 şut atmışız, 33 tane gol girişimi için orta yapmışız. 2 topumuz direkten döndü. Maçın her iki yarısında da istekli, arzulu, futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı. Eksiklerimiz var. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız, Denizlispor camiasını hak eden, o formayı hak eden futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz. Bundan sonra bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışacağız" açıklamasını yaptı.