Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun: Kötü tarafımız buradan puansız dönmek - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Kötü tarafımız buradan puansız dönmek

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Kötü tarafımız bu dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek, açıkçası bizim için üzüntü verici." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:05 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kötü tarafımız buradan puansız dönmek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 3-2 yenildikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Uygun, karşılaşmadan sonra yaptığı değerlendirmede, ilk 10 dakikalık bölümde yaptıkları hatalarla 2-0 geriye düştüklerini söyledi.

        "KÖTÜ TARAFIMIZ BURADAN PUANSIZ DÖNMEK"

        Sakatlıktan yeni çıkan oyuncuların istedikleri performansı sergileyemediğini belirten Uygun, şöyle konuştu:

        "Taç atışı gibi çalıştığımız pozisyonlardan yediğimiz gol bize açıkçası yakışmadı. İkinci yarı tam tersine oyun sistemimizi, taktiğimizi değiştirdik. İkinci yarıda çok iyi oynayan, gol pozisyonlarına girip 2 gol atan ve goller kaçıran bir Sivasspor vardı. 96. dakikada da gene kendi ayağımızdaki bir topu uzaklaştıramadığımız bir anda gol yiyerek mağlup olduk. Bugünün iyi tarafı reaksiyonu iyi vermiş olmamız, kötü tarafımız da bu dakikaya kadar mücadele edip buradan puansız dönmek, açıkçası bizim için üzüntü verici."

        Uygun, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini, Rey Manaj'ın uzun süre takımdan uzak kalacak olmasının kendilerinin dezavantaj olduğunu ayrıca Bangaly Koita'nın da bugün sakatlandığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede