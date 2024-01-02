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        Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı

        Sivasspor'da teknik direktörlüğe getirilen Bülent Uygun için imza töreni düzenlendi. Uygun, "Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Oyun planımızda değişiklikler olacak. Edindiğim engin tecrübelere ve aldığım eğitimlerimle, duygularımla Sivasspor'un emrinde olacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:24
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        Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı
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        Sivasspor, anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Bülent Uygun için imza töreni düzenledi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılan imza törenine Bülent Uygun’un yanı sıra Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken, diğer yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

        Törende konuşan Başkan Vekili Bahattin Eken, “Sezonun başından beri takımımızın başında olan Servet Çetin ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Bülent Uygun ile yeniden bir araya geldiğimizden dolayı mutluyuz. Şehrimizi, takımımızı bilen birisi. Camiamıza ve hocamıza hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

        BÜLENT UYGUN: TARAFTAR TAKIMA SAHİP ÇIKMALI

        Teknik Direktör Bülent Uygun ise Sivas’ın kendindeki öneminden bahsederek, geçmişteki Sivasspor serüvenine değindi. Uygun, “Ben buraya ilk geldiğimde yaşım 29’du ve futbolcu olarak gelmiştim. Çok güzel günler geçirdik Sivasspor’da. Ben burada Mecnun Otyakmaz başkana ayrı bir teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yaptı. Aradan çok yıllar geçti. Kavuşmanın sevincini yaşıyorum. İyi ki tekrar buraya gelebildim. Süreç artık çok daha farklı işiyor. Bir şehrin markası, o şehrin takımıdır. Şehrin en değerli de onur kaynağıdır. Herkes buna sahip çıkmalı. Büyük Sivasspor taraftarının tribünlerde yerini almasını bekliyoruz. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu seneyi iyi planlayacağız. Oyun planımızda değişiklikler olacak. Edindiğim engin tecrübelere ve aldığım eğitimlerimle, duygularımla Sivasspor’un emrinde olacağız. Allah hepimize başarıdan başarıya koşmayı nasip etsin. Biz gönül imzası atıyoruz. Şartlar ne olursa olsun başarı lazım bize. Para değil, başarı” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Bülent Uygun, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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