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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra bir düşüş yaşadık - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Yediğimiz golden sonra bir düşüş yaşadık

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada "Yediğimiz golden sonra düşüş yaşadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:23
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        "Yediğimiz golden sonra bir düşüş yaşadık"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

        Uygun, “Bugün 2 tarafa da galibiyet lazımdı. Dolayısıyla 7 haftadır kazanamayan bir Bodrumspor ve 4. haftaya giren ve kazanamayan Sivasspor vardı. Tabii kadro anlamında kart cezalarımız ve sakatlarımızın olması, kadro yapımızın kısıtlı olması. İlk yarıda istediğimiz oyun planlaması güzel gitti ama yediğimiz golden sonra bir düşüş yaşadık. Özellikle beklenti içinde olduğumuz futbolcuların bugün kötü performans vermesi rakibimizin kazanmasına neden oldu. Bodrumspor'u, tebrik ediyorum. Devre arasında tabii 4-5 tane transfer yapmak, kadroyu güçlendirmek ve eksik olan yerlerimizi, mevkilerimizi, istediğimiz arzuladığımız bireysel oyuncuları da kadromuza katarak daha iyi bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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