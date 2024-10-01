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        Bülent Uygun: Zor bir maç bizi bekliyor

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Gerçekten iyi bir takıma karşı zor bir maç bizi bekliyor. Puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:58
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        "Zor bir maç bizi bekliyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maça dair açıklamalarda bulundu.

        Sivasspor, Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Düz koşu çalışması ile başlayan antrenmanda, pas ve taktik çalışmalarına yer verildi.

        "ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, önemli bir maç oynayacaklarını söyledi. Uygun, "Göztepe camiası gerçekten çok büyük. Özellikle kurulduğu yıllardaki Avrupa'da yaptığı başarılarla oluşturduğu camiayla İzmir'in en büyük takımı. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Bu sezon da avantajları yabancı bir başkanlarının olması. Avrupa'dan transfer anlamında istediği adamları alabilmiş olması ve oynadığı futbola da baktığımızda gerçekten iyi bir takıma karşı zor bir maç bizi bekliyor. Biz de milli maç arasına girerken en iyi şekilde süreyi değerlendirmek istiyoruz. 3 puan adına sahadaki oyun anlayışımız, sistemimiz, özellikle rakibe karşı yapacağımız analizlerle, uygulayacağımız taktiği en iyi şekilde yapıp oradan puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

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