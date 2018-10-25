Bursa ve 4 ilde ATM'lere kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek vatandaşların banka kartlarını kopyaladıkları belirlenen Bulgaristan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Setbaşı semti ile Uluyol Mahallesi ve Osmangazi Metro İstasyonu yanındaki ATM'lere düzenek yerleştirildiğini tespit etti.

ATM kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kart kopyalama mekanizmasını yerleştirirken deneme amaçlı kullandığı kartın bir Bulgaristan bankasına ait olduğunu belirledi. Çevredeki otellerde konaklayan Bulgaristan uyruklu kişileri araştıran ekipler, birlikte hareket eden 5 şüphelinin isimlerine ulaştı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Eskişehir'de bir otelde bulundukları tespit edilen şüpheliler Nikolay Valentinov Georgiev, İvan Slovov, İvan Dimov İvanov, Krastyu Valentinov Krastev ile Miroslav Atanasov Georgiev gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları otel odaları, araçları ve üstlerinde yapılan aramada, kart kopyalama ve dijital aparatlar, kamera düzenekleri ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Çorum'da konakladıkları ve kart kopyalama işlerine karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "banka ve kredi kartlarını kötüye kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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