DHA

Edirne, yaklaşan yılbaşı öncesinde alışverişe gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Bulgar turist gördüğü her şeyi satın alıyor. Kent ekonomisine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bunun yanında sadece kent değil, ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim" dedi. Kur farkı nedeniyle kente gelen turistler iğneden ipliğe hemen her şeyi satın alırken, kent ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Bulgar turistin uğrak noktalarından olan kent pazarında esnaf, yaşanan yoğunluktan mutlu olduklarını söyledi. Pazara yakın noktalarda bulunan otoparkların neredeyse tamamı ise Bulgaristan plakalı araçlarla doldu.

"KENT EKONOMİSİNE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR" Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Bulgar turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi. Edirne'ye yılbaşı alışverişi için gelen Bulgarların sayılarının artığını belirten Cingöz, "Esnaftan ziyade yüklü alışverişleri AVM´lerden yapıyorlar. Ne bulursalar alıyorlar. Yeter ki hesaplı görebilsinler. Özellikle tatlı ürünlerini, giyim eşyalarını, her şeyi alıyorlar. Kent ekonomisine çok büyük katkısı var. Bunun yanında sadece kent değil, ülke ekonomisine de katkısı var. Yeter ki biz bunu sürdürülebilir yapabilelim. Pazara gitmelerinin sebebi, çarşılara göre biraz daha hesaplı" dedi.

"ESNAF NASIL OLSA SATILIR DÜŞÜNCESİYLE ZAM YAPMASIN" Fahiş fiyat uygulayan esnafı da uyaran Cingöz, Bulgaristan gelen turistlerin fiyatlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Cingöz, "Her sene yılbaşı geldiği zaman sayılar artıyor. Ama sadece yılbaşı ile ilgili de değil. Son zamanlarda Bulgaristan'dan buraya gelenler fazla. Sınır kapısından girip başka yerlere giden de var. Edirne´den memnuniyetsizlikleri var ki gidiyorlar. Onun için esnaf arkadaşlara tavsiyem; gelen insanları iyi karşılasınlar. Fiyatlarda şikâyet var. Bunları yapmasınlar. Girdi maliyetleri arttıkça esnafın zararına ürün satacak hali yok. O zaman makul ölçülerde zam yapabilirler. Ama `nasıl olsa satılıyor´ düşüncesiyle yapmamalarını istirham ediyorum" diye konuştu.

"YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN GELDİK" Bulgaristan´dan Edirne'ye alışveriş için gelen Şenay Hüseyinova, "Alışveriş için, yılbaşı için geldik. Giysi, ayakkabı, çanta aldım. Çok kalabalık. Türkiye hoşuma gidiyor. Gezmek için geldim. Onun için alışveriş yapıyorum" dedi. Bulgaristan´dan gelen İbrahim Yaşar, çocuklarına giyim eşyası aldıklarını belirterek, "Alışverişe geldik. Çocuklara giyim, elbise aldık. Buradaki fiyatlar bana daha uygun geliyor. Burada Bulgaristan´dan birçok vatandaş var" diye konuştu.