Bulgaristan Başbakanı yeni anayasa teklifinde bulundu

AA

Borisov, hükümet basın merkezince yapılan açıklamasında, sorumluluk alıp kararlı davranma zamanının geldiğini, sadece siyasi sistemin değişmesinin yetmeyeceğini belirtti.

Parlamento yeni bir anayasa hazırlayacak 8. BMM için seçim kararı aldığı anda istifa edeceğini kaydeden Borisov, lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin sunacağı yeni anayasa taslağının bazı detaylarını verdi.

Başbakan Borisov'un paylaştığı taslakta, parlamentodaki mevcut 240 milletvekili sayısının 120’ye, 400 üyeli Büyük Millet Meclisi milletvekili sayısının 280’e indirilmesi, Yüksek Adalet Divanı'nın feshedilerek, yerine Hakimler Adalet Konseyi ile Yargıçlar Adalet Konseyi’nin oluşturulması; 7 yıllığına seçilen Cumhuriyet Başsavcısının görev süresinin 5 yıla indirilmesi ve başsavcının çalışmalarını 6 ayda bir meclise rapor etmesi gibi değişiklikler yer alıyor.

- Göstericilerden "protestolar sürecek" açıklaması

Başkent Sofya başta olmak üzere, büyük şehirlerde 37 gündür süren gösterileri sosyal medya üzerinden düzenleyenlerden Arman Babikyan, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, Başbakan Borisov’un bu girişimiyle istifasını ertelemeye çalışıp, zaman kazanmak istediğini savundu.

Babikyan, “Umutsuz bir politikacının geri adım atma çabaları protestoları sadece daha da alevlendirecektir." ifadesini kullandı.

Hükümetin ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifasını talep eden protestocular, erken parlamento seçimlerine gidilmesinde ısrar ediyor.

Bulgaristan Anayasası'na göre yeni anayasa kabul edilmesi yetkisi sadece 400 milletvekilinden oluşan Büyük Millet Meclisine ait bulunuyor. Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri 240 milletvekilli parlamentonun aldığı kararla bir sonraki genel seçimlerde oluşturuluyor.

Ülkenin mevcut anayasası 7. Büyük Millet Meclisi tarafından 1991 yılında kabul edilmişti.