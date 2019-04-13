Bulgaristan'ın kuzeyindeki Gabrovo kentinde 3 günden bu yana Bulgarlar ile Romanlar arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Geçen hafta 3 Roman'ın, girdikleri bir marketin Bulgar sahibini döverek hastanelik etmesi üzerine, kentte Romanlar aleyhine protestolara neden oldu. Dün gece ise toplanan kalabalık Romanların yaşadığı mahalleye yürüyüş düzenlerken, önlem alan polis ve jandarma yürüyüşü güçlükle önledi. Öfkeli kalabalık ise güvenlik güçlerine taş ve şişeler atarken, çıkan kargaşa da yaralananlar oldu.

Protestolar nedeniyle şehirde yaşayan Romanlar evlerini terk etti. Roman Amalipe Sivil Toplum Örgütü, protestolar nedeniyle 70 Roman asıllı çocuğun okula gitmediğini, bu çocukların velilerinin ise sosyal iletişim ağları üzerinden tehdit edildiğini duyurdu. Gabrovo sakinleri, şehrin Roman mahallesinden gecekonduların yıkılmasını isterken, Bulgar yetkililer, olayın etnik bir çatışmaya yol açmaması için yoğun çaba harcarken güvenlik güçleri, Gabrovo şehrinde tüm giriş çıkışları kontrol altında tutuyor. Gabrovo'ya jandarma ve güvenlik güçleri takviyesi yapıldı.

Olaylar üzerine kente giden İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tzipov, Roman mahallesine girmeye çalışan 800 kişilik grubun polisle çatıştığını belirterek, 9 kişinin gözaltına alındığını ve kente 100 jandarma takviyesi yapıldığını söyledi. Tzipov, kente düzen sağlanana kadar önlemlerin süreceğini bildirdi.

Yerel Bulgar halkının isyanı üzerine Gabrovo Belediyesi, kentteki Romanların kaçak gecekondularını yıkma çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Tanya Hristova, "Protestolarla kaos yaratılmasın. Ekim'de yapılacak yerel seçim öncesi siyasi partiler etnik barışı alet etmesinler. Ben Gabrovo'ya dışarıdan gelen Romanları kabul etmiyorum, barındırmıyorum" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov'un başkanlığındaki aşırı milliyetçi İç Makedon Edirne İnkılap Partisi (VMRO) Gabrovo'daki olayların ardından bugün parlamentoya bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarıda başta Romanlar olmak üzere, bazı grupların cezalandırılması ve toplum yararına zorunlu çalışmakla terbiye edilmesi ön görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI, FRANSA GEZİSİNİ KESTİ



Bulgaristan Başbakanı Boyko Barisov, Gabrovo'daki protestolarla baş edemediği gerekçesiyle bugün şehrin Emniyet Müdürü'nün istifa etmesini istedi. Fransa'da bulunan ve olaylar nedeniyle gezisini yarıda kesip ülkeye döneceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na yaptığı açıklamada, Gabrovo İl Emniyet Müdürü Borislav Bonçev'in istifasını sunduğunu açıkladı.