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Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor

Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, hükümetin yürüttüğü kitlesel aşılama sürecinde şu ana kadar sadece 58 bin 888 kişi aşı olabildi.

Bulgaristan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama süreci yavaş ilerliyor
AA

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, göreceli olarak yavaş ilerleyen kampanyanın düşük temposunu bir yandan aşı miktarlarındaki tedarik sorunları diğer yandan ise vatandaşların seçebilecekleri aşı türleri konusundaki tereddütlerine bağlıyor.

Bakanlık yetkilileri, BioNTech ile Moderna ile başlatılan aşılamaya AstraZeneca’dan beklenen 4 milyon dozla ivme kazandırmayı umduklarını belirtirken, AstraZeneca’dan etap etap gelecek tüm miktarların "ilk doz olarak" verileceğini duyurdu.

Nüfusu 6,9 milyon olan ülkede şu ana kadar sadece 58 bin 888 kişiye aşı yapıldı.

- Yaklaşık 150 milyon avro bütçe ayırılmıştı

Uzun vadede ülkeye ulaşması beklenen toplam 18 milyon 116 bin 926 doz için yaklaşık 150 milyon avro bütçe ayırılmıştı.

Ülkede 5 faz olarak yürütüleceği açıklanan kitlesel aşılama sürecinin girdiği 3. fazda, 4 Nisan'daki parlamento seçimine katılacak 80 bin kişilik görevli personelin yanı sıra aralarında basın mensuplarının da bulunduğu kamu sektöründe kilit görev yapan kişiler de yer alacak.

Kampanyanın ilk 2 fazına sağlık, askeri ve emniyet personelinin yanı sıra sosyal hizmetlerde çalışanlar dahil edilmişti.

Kovid-19 Kriz Masası, günlük vaka sayısında sınırlı artış olduğunu aktarırken, önlemleri önemli ölçüde gevşetmişti. Bu kapsamda kapalı mekanlarda maske kullanımı zorunluluğu dışında hemen hemen tüm alanlardaki sınırlandırılmalar kaldırılmıştı.

Sadece eve paket hizmeti verebilen restoranların da martta normal çalışmalarına dönmesi bekleniyor.

Ülkede Kovid-19 salgının başından bu yana toplam 9 bin 420 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 1115 yeni vaka kaydedildi, 89 kişi öldü.

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