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HaberlerDünya
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Bulgaristan'da lokanta ve bar çalışanları Kovid-19 önlemlerini protesto etti

Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya’da gösteri düzenleyerek Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi.

Bulgaristan'da lokanta ve bar çalışanları Kovid-19 önlemlerini protesto etti
AA

Başbakanlık binası önünde, "Özgürlük Marşı" sloganı ile düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat, eğlence yerlerinin 15 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi.

Göstericiler, Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının nispeten düşük olduğu ülkede, hükümetin aldığı önlemlerin anlamsız ve işlevsiz olduğunu ve önlemler yüzünden işsiz kaldıklarını belirtti.

Gösteri öncesi polis ve jandarma Başbakanlık önünde güvenlik önlemi aldı.

Lokanta ve Eğlence Mekanları Birliği Başkanı Riçard Alibegov, basına yaptığı açıklamada, devletin yasaklarına rağmen bazı işletmelerin 1 Şubat'tan itibaren kademeli olarak hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Alibegov, "Sektörün göreceği cezalar o kadar önemli bir sorun değil. Sorun şu ki üyelerimizin yüzde 30’u artık iflasın eşiğinde." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı dün yayımladığı kararname ile lokantaların 28 Şubat'ta yüzde 50 kapasite ile açılmalarına izin vermişti. Gece faaliyet gösteren eğlence yerlerinin açılmasının ise salgın koşullarına bağlı olarak daha sonra değerlendirileceği belirtilmişti.

TURİZM SEKTÖRÜ DE TEPKİLİ

Bu arada, Ulusal Turizm Kurulu (NBT) Başkanı Polina Karastoyanova, Sofya’da düzenlenen protestoya destek verdiklerini bildirdi.

Karastoyanova, basına yaptığı açıklamada, NBT’nin, Sağlık Bakanlığının dün yayımladığı kararnamede 28 Şubat'tan itibaren ülkeye girecek yabancılara getirilen zorunlu PCR testi uygulamasına karşı çıktı.

Karastoyanova, "Böyle bir uygulama zaten zor durumda olan sektörümüzün kış sezonunu öldürür." dedi.

Kış turizmi için Bulgaristan'ı tercih edenlerin en çok komşu ülkelerden geldiğini belirten Karastoyanova, "Turistlere bir aile için 300-400 avroluk PCR test ücreti yükünün bindirilmesi bizim için tam bir felaket olur." diye konuştu.

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