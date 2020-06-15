Bulgaristan'da Türk lokantası, Kovid-19 salgınında hizmetleriyle örnek oldu

AA

Lokantanın sahibi Türkan Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde aldıkları önlemler sayesinde, kriz dönemini 26 çalışandan hiçbirini işsiz bırakmadan geçirdiklerini söyledi.Zorlu bir dönem geçirdiklerini ancak kurallara uyarak ve titiz davranarak ayakta kalabildiklerini vurgulayan Türker, çalışanlarla birlikte adeta bir aile olduklarını ifade etti.Restoran ve otellerin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen işletmeler arasında bulunduğunu dile getiren Türker, şunları söyledi:"Devlet bize 'Yarın itibarıyla çalışmıyorsunuz' dediğinde, biz de ekipçe, ailece karar aldık. Hijyen kurallarına uyarak yemeklerimizi hazırlamaya başladık ve onları uygun şartlarda paketleyerek maske ve uygun kıyafetlerle evlere servis ettik."Türker, salgın döneminde sadece evlere paket servis yapmadıklarını belirterek, aynı zamanda Bulgaristan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili birimleri olan hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına da yemek gönderdiklerini kaydetti.Lokantasına giren tüm müşterilerin ellerini dezenfekte ettiklerini, çalışanların tamamının maske ve eldivenle hizmet verdiğini anlatan Türker, mutfakta da maksimum hijyen kuralları uygulandığını, belirli saatlerde ise havalandırma sisteminden virüsleri yok eden ozon terbiyesi yapıldığını aktardı.- Hiçbir çalışan işten çıkarılmadıÇalışanlar arasında aile ortamı olduğunu kaydeden Türker, gerek yaşları gerekse daha önce geçirdikleri hastalıklar nedeniyle risk grubunda olan 6 personeli salgında döneminde evlerinde dinlendirdiklerini ve maaşlarını ödemeye devam ettiklerini ifade etti.Türker, hiçbir çalışanın ücretli ya da ücretsiz izne ayrılmadığını, işten çıkarılmadığını vurgulayarak, "Ailece burada bu virüsle başa çıkmaya çalıştık." dedi.Bulgaristan'daki lokantalara 6 Mayıs'ta yeniden çalışma izni verildiğini ve önce dış, ardından iç mekanlarda hizmet vermeye başladıklarını anımsatan Türker, Kovid-19 salgınına sadece kötü değil iyi yönleriyle de baktığını söyledi.Türker, "Bu virüs dünyayı korkuttu ama insanlara birçok şey de öğretti. Özümüze döndük. İnsanlar biraz içine kapandı ama hayatlarındaki değerli şeyleri öğrendi. Alışık olduğumuz şeylerin aslında hayatımızda ne kadar önemli olduklarını öğrendik." dedi.Sofya'da 11 yıldır hizmet vererek, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini hazırlamaktan gurur duyduğunu belirten Türker, "Müşterilerimiz bile bizleri Türkçe selamlamaya başladılar. Bu beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.