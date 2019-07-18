1950 - 1970 yılları arasında Bulgaristan'dan, Türkiye'ye kaçmaya çalışan 3 Türk gencinin hikâyesini konu edinen, gösterime 2014'te giren 'Kaçış 1950' adlı sinema filmi 5 yıl sonra Bulgaristan'dan ödül aldı.

İbrahim Biçer'in yönettiği filmde başrolleri Zeynep Gülmez, Atilla Saral, İlker Gürsoy paylaştı.

Bulgaristan'daki Ardino şehrinin belediye başkanı Resmi Murat, 'Kaçış 1950'ye Bulgaristan'daki Türklerin Türkiye'ye kaçmasını konu edinmesinden oldukça etkilendiklerini belirterek filme 'Teşekkür' ödülü verdi.

Filmin yapımcısı İhsan Taş, "Bana göre filmler aynı zamanda yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de öğretmeli... Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize... Aradan yıllar geçmesine rağmen, bu kibar davranışıyla bizi onore eden Ardino Belediye Başkanı Sayın Resmi Murat'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir" dedi.