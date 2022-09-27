Sınır kapısında yakalandı! Değeri tam 4 milyon lira 0:00 / 0:00

DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasındaki yol emniyet ve kontrol faaliyetinde Bulgaristan´dan, Türkiye´ye giriş yapan Y.M. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, yasa dışı yollarla getirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 970 bin lira olan gümrük kaçağı 11 vizon gelincik kürkü, 14 chinchilla kürkü, 6 samur kürkü, 1 yılan derisi ve 33 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.