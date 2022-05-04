Bulgaristan'dan Ukrayna'ya askeri yardım 0:00 / 0:00

AA

Parlamentoya sabah saatlerinde mektup gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bulgaristan’dan silah yardımı değil, sadece hasar gören Ukrayna askeri teçhizatının onarımını talep ettiğini bildirmişti.

İktidardaki 4’lü koalisyon ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) Ukrayna’ya askeri yardım yapılmasına karşı tutumu dolayısıyla parlamento görüşmeleri 5 saat sürdü.

Ukrayna’ya silah yollanması durumunda koalisyondan çıkacaklarını bildiren, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara da karşı çıkan Sosyalistlerin itirazları nedeniyle daha önce "askeri-teknik yardım" olarak hazırlanan karar tasarısında değişiklikler yapıldı.

Nihai kararda "Ukrayna’ya tek bir mermi yollamamasını" koşul getiren BSP’nin ısrarı sonucu kararda sadece askeri teçhizat onarımı ile destek verilmesi kararlaştırıldı.

Muhalefetteki Rusya yanlısı Yeniden Doğuş Partisi de BSP’nin tutumunu destekledi. Yeniden Doğuş Partisi lideri Lideri Kostadin Kostadinov, hükümeti "hainlerden oluşan bir terör örgütü" olmakla suçlayarak taraftarlarına parlamentoyu kuşatmaları ve işgal etmeleri çağrısında bulundu.