Bulgaristan'ın nüfusu bir yılda yaklaşık 35 bin kişi azaldı

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NSİ'nin yayımladığı verilere göre, 2020 yılında bir önceki yıla göre yeni doğan sayısı 2 bin 452 azalarak 59 bin 86 olurken, ölüm sayısı da 16 bin 652 artarak 124 bin 735’e ulaştı. Geçen yıl 2019'a göre 34 bin 934 kişi azalan ülke nüfusu 6 milyon 916 bin 548'ye geriledi.

Kurumun internet sitesindeki veri analiz bölümünde NSİ, ülke nüfusunun hem azaldığı hem de yaşlandığını kaydetti.

Vatandaşların ortalama yaşı 2001 yılında 40,4 iken 2020 yılında 44'e yükseldi. Genel nüfusun yüzde 59,8'ini oluşturan çalışabilir yaştaki vatandaşların sayısı bir yılda 17 bin azalıp 4 milyon 139 bin oldu. Aynı zamanda 65 yaşından büyüklerin sayısı 1 milyon 504 bin 48'e ulaşarak, nüfusun yüzde 21,8'ini oluşturuyor.

Bulgaristan'da 2011 yılında yapılan son sayımda ülkenin nüfusu 7 milyon 364 bin 570 olarak açıklanmıştı. Bu yıl yapılması planlanmış yeni nüfus sayımı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Ülkede 1989 yılında sona eren komünizm döneminde uygulanan dolaşım yasakları nedeniyle nüfus 1985 yılında 8 milyon 948 bin 649’a ulaşmıştı. Bulgaristan'ın 2007 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasıyla ekonomik göç hızlanmıştı. Serbest dolaşım özgürlüğü nedeniyle AB ülkelerinde ikamet eden vatandaşların sayısı konusunda kayıt tutulamıyor.