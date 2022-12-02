Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
ABONE OL

Edirne'de Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü

Edirne'nin Bulgaristan sınırında 1 düzensiz göçmen donarak hayatını kaybederken, hipodermi geçiren diğer düzensiz göçmen son anda kurtarıldı

Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
0:00 / 0:00
AA

Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi dualar, sureler okunur?
GÜNDEM Diyanet ile cuma namazı kılınışı
2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri! Cuma namazı ne zaman, bugün saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara 81 il cuma namazı vakitleri...
GÜNDEM 2 Aralık 2022 Cuma namazı saatleri!
Resim Hayırlı Cumalar mesajları 2022! 2 Aralık 2022 yeni, dualı, ayetli, kısa, uzun Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri!
GÜNDEM Resim Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri!
İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
GÜNDEM İşte yeni taksi! 8+1, damalı, yüzde 30 pahalı
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2022 Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?
GÜNDEM AÖF sınav giriş belgesi için gözler Anadolu ...
TOKİ kura tarihleri takvimi | 2022 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır?
GÜNDEM TOKİ kura tarihleri 3. etap takvimi
Sözleşmeliye kadro SON DAKİKA gelişmeleri: Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadro açıklaması! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak ve koşulları nedir?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kritik gelişme!
Spotify 2022 özeti GELDİ! Spotify Wrapped nasıl bakılır? İşte Spotify yıllık özet ile en çok dinlediklerim listesi
GÜNDEM Spotify Wrapped 2022 açıklandı!
Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi hangi tarihte? TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri
GÜNDEM Başakşehir TOKİ çekiliş tarihi
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? GSB ile 2022-2023 KYK kredi ve burs başvuru sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? KYK burs ödemesi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.