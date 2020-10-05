Bulgaristan Ulusal Televizyonu, 20 yıldır Türkçe haberler veriyor

AA

Hafta içi her gün 10 dakika Türkçe haber yayını yapan editörlüğün kuruluş yıl dönümü vesilesiyle BNT Haber Dairesi'nde kutlama programı düzenlenirken, BNT Genel Yayın Yönetmeni Daniel Çipev de editörlük çalışanlarına plaket takdim etti.

AA'ya konuşan BNT Haber Dairesi Müdürü Mariela Dragolova, ulusal kanalın 60 yıllık tarihinin 20 yılında Türkçe haber yayını olduğuna dikkati çekerek, Türkçe Haberler Editörlüğünün BNT ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Editörlüğün, özellikle Türkiye ile ilgili gelişmelerdeki profesyonel desteğinin BNT'nin başarısına önemli katkı sunduğunu söyleyen Dragolova, "Örneğin, Türkiye'deki darbe girişimi sırasında Türk medyasındaki farklı kaynaklardan bilgiler derleyerek, Bulgar izleyicilerin gelişmeleri dakika dakika takip etmesini sağladılar." dedi.

Türkçe Haberler Editörlüğünün kurucularından olan gazeteci ve akademisyen Nihal Özergan ise ulusal televizyonda anadilde yayın kararının, Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine (AB) giriş sürecinde demokratik gelişim adına attığı önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

Özergan, Türkçe haberlerin 10 dakikalık yayın süresinin az olmasına rağmen, Türklerin Bulgaristan'daki gelişmeleri kendi dillerinde takip etmelerine olanak sağladığı için son derece faydalı olduğunu ifade etti.

- 20 yıldır kesintisiz yayın

Türkçe editörlerinden İzzet İsmailov, Türkçe haber bülteninin kesintisiz devam ettiğine dikkati çekerek, "10 dakikalık haberler az ve yetersiz olabilir, ama 20 senedir devam ediyor. Bulgaristan'da Türkçe medya olarak uzun süre devam eden medya yok. Bir tek radyo var. Birçok gazete başladı, siteler başladı. Başlayıp bırakıyorlar. Biz devam ediyoruz." diye konuştu.

Editör Selami Hasan ise Bulgaristan'da ulusal düzeyde Türkçe yayıncılık yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkürler. Tüm çabamız onlar için tarafsız ve doğru haberler sunup Bulgaristan'daki Türklerimizi memnun etmek." dedi.

Editörlerden Mine Adalı Radoykova da bültenlerinde Bulgaristan'daki Türk toplumunun sosyal, kültürel, ekonomik, eğitimsel ve sanatsal yaşamına dair özel haberleri aktardıklarını kaydederek, "Bulgaristan'ın en köklü devlet televizyonunda çalışmaktan onur duyuyorum, ama her şeyden önemlisi bu televizyonda her gün Bulgaristan'da yaşayan Türk insanına ana dilimizde hitap ettiğim için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Türkçe haber yayını nasıl başladı?

Bulgaristan Meclisi, 1998'de Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) ve Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) Kanunu'nda değişiklik yaparak, kamu medyalarında ülkede yaşayan farklı etnik grupların ana dillerinde yayın yapmalarına olanak sağladı.

Meclis, 1999'da Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'ni onayladıktan sonra, BNT bünyesinde kurulan Türkçe Haberler Editörlüğü de 2000 yılının ekim ayında yayın hayatına başladı.

Mecliste grubu olan ırkçı ve Rusya yanlısı ATAKA başta olmak üzere Bulgaristan'da etnik ve dini azınlıkların varlığını reddeden, ayrımcılık çizgisinde siyaset yürüten çeşitli oluşumlar geçmişte Türkçe haberlerin sonlandırılması için girişimlerde bulunsa da Türkçe Haberler Editörlüğü, 20 yıldır yayınlarına ara vermedi.