Bulgaristan’da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni önlemler açıklandı

Yeni doğmuş bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltı sayısı 3 oldu - MUĞLA

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 760 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 42 bin 701'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 1161 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bakanlık ayrıca son dönemde günlük vaka sayısında 300 civarında artış kaydedilmesi nedeniyle salgınla mücadelede yeni önlemler açıkladı. Buna göre bugünden itibaren yürürlüğe girecek önlemler çerçevesinde gece saatlerinde eğlence hizmeti veren tüm mekanlar kapanacak, spor müsabakaları iki hafta seyircisiz düzenlenecek, tiyatro, sinema ve konser salonları yüzde 30 sınırlı kapasiteyle faaliyet gösterecek, kapalı ticari mekanlarda bir kişiye 3 metrekarelik alan tesis edilecek.

Ayrıca Turistik turlar tamamen iptal edilecek, hastanelerde acil olmayan planlı ameliyatlar en az iki haftalığına ertelenecek.

Yine önlemler çerçevesinde lise ve üniversiteler bugünden itibaren uzaktan eğitim sistemine geçti. Ülkede 250 bini aşkın lise ve üniversite öğrencisi bulunuyor.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, Facebook'taki açıklamasında, "Bugün alınan önlemler de ihmal edilirse yakın bir zamanda önlem alınması için artık geç olacağını görebiliriz. Sosyal mesafeyi artıralım. Önümüzde zor bir kış dönemi var. Grip sezonuna girerken sağlık sistemimizin dayanma gücü kalmayabilir." dedi.

Bu arada yeni önlemlere ilk tepki gece kulübü, disko gibi eğlence yerleri sahiplerinden geldi. Lokanta ve Eğlence Yerleri Branş Birliğinin Başkanı Riçard Alibegov, bu durumda ülkede 130 bin kişinin işsiz kalacağını bildirdi.

Alibegov, "Bulgaristan’ın gece hayatını iptal edenler, aslında önce güvenlik, temizlik şirketlerin personelini, şarkıcı ve diğer sanatçıları işsiz bırakacaklarını, ondan sonra barmen ve garsonların da işinden olacaklarını bilmeli." dedi.

Bulgaristan’da salgın nedeniyle geçen hafta kalabalık kamusal yerlere maske zorunluluğu getirilirken, karantina süresi 14 günden 10 güne indirilmişti.