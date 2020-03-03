Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerjiBulgarlar Rus gazını yüzde 40 indirimli alacak - Haberler
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Bulgarlar Rus gazını yüzde 40 indirimli alacak

Doğalgaz gereksiniminin yüzde 80'inden fazlasını Rusya'dan karşılayan Bulgaristan, satın aldığı doğalgazın fiyatını yüzde 40 düşürmek için anlaşma sağladı.

gaz
Reuters

Avrupa Komisyonu ile Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un 2018 yılında yaptığı antitröst anlaşmasının ardından, Bulgaristan ithalat fiyatını düşüren sekiz Doğu Avrupa ülkesinden sonuncusu oldu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sekiz ülke arasında en yüksek indirimi aldıklarını iddia ederek, "Bu sabah Gazprom bize imzalı sözleşmeyi gönderdi, bu sözleşmede kontratlarını yenileyen ülkeler arasında en büyük indirimi biz aldık. Fiyatlar yüzde 40 düştü" dedi.

Bulgaristan 2022 yılına kadar devam eden uzun vadeli ithalat anlaşması kapsamında Rusya'dan her yıl 2.9 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Kamu doğalgaz dağıtıcısı Bulgargaz'ın başında bulunan Nikolai Pavlov, Rusya ile uzun süren ve zorlu müzakerelerde Avrupa Komisyonu'nun kendilerine destek olduğunu söyledi.

Anlaşma Bulgaristan'ın tarihinde ilk defa 0.5 milyar metreküp LNG ithal etmesinin ardından gerçekleşti. Sektör yetkilileri, anlaşmanın yapılmasında Bulgaristan'ın TürkAkım doğalgaz boru hattının ülkeden geçen kısmının inşaatını hızlandırmak için niyet göstermesinin de etkili olduğunu söyledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akaryakıt sektöründen "KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi
ENERJİAkaryakıtta "KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi
Akaryakıt sektöründen "KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi - Haberler
ENERJİ"KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi
Pompadaki vergi artışından 5 milyar TL ek gelir elde edilecek
ENERJİPompadaki vergi artışından devlete 5 milyar TL
Brent petrolün varili 53,35 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 53,35 dolar
EPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı
ENERJİEPDK Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı
Ocakta ham çelik üretimi arttı
ENERJİOcakta ham çelik üretimi arttı
Petkim'den 3,4 milyon ton üretimle tarihi rekor
ENERJİPetkim'den en yüksek üretim rakamı
Son dakika haberi... Milyonlarca liralık “kapasite desteği” kesildi - Haberler
ENERJİDestek kesildi
SON DAKİKA! Akaryakıtta "indirim" dönemi - Haberler
ENERJİAkaryakıtta "indirim" dönemi
Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 6,99 arttı
ENERJİTürkiye'nin elektrik tüketimi şubatta arttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X