Bulls Yatırım Ankara'da yeni ofis açtı

Borsa aracı kurumlarından Bulls Yatırım, Ankara’da yeni şubesini yatırımcılarla buluşturdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Çukurambar YDA Center'da yer alan modern ve teknolojik donanımlı ofis, yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi.

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, "Ankara’daki yeni şubemizi YDA Center’da açarak yatırımcılarımıza daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni ofisimizle birlikte, yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Şubeleşme stratejimiz, Türkiye genelindeki tüm yatırımcılara ulaşmamızı ve onlara birebir danışmanlık hizmeti sunmamızı sağlayacak" dedi.