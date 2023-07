Bulunmaz Hint Kumaşı deyiminin gerçek hikayesi! İngilizler gerçekten Hintlilerin parmaklarını kesti mi?

7 Şurada Paylaş!









ŞİRKETTE ÇALIŞMAMAK İÇİN KESTİLER

Yine Romesh Chunder Dutt'ın 1902 tarihli "The Economic History of India Under Early British Rule" adlı kitabında, dokumacıların Bengal'deki şirket tarafından Britanyalılar için çalışmaya zorlanmasın diye kendi baş parmaklarını kestiklerinden bahsedilir.

Bu iki kaynaktan yola çıkılarak Britanyalıların, Hintli dokumacıları kendileri için çalışmaya zorladığı söylenebilir, ancak parmaklarını kestiklerine dair bir kanıt yoktur.

Kaynak: Teyit, Malumatfuruş