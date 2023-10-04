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        Haberler Sağlık Bulyonun bu zararlarını öğrendikten sonra bir daha almayacaksınız! Dünyanın en zararlı besini!

        Bulyonun bu zararlarını öğrendikten sonra bir daha almayacaksınız!

        Dünyanın en zararlı besini olarak seçilen bulyonun sadece bir küpü bile vücuda ciddi zararlar veriyor. Mutfaklarda yiyeceklere tat vermesi için kullanılan bu kimyasal bileşenin yol açtığı hastalıklar oldukça fazla.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:25
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        DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BESİNLERİNDEN BİRİSİ: BULYON

        Çorbaların, pilavların içerisinde et, tavuk veya sebze suyu tadı vermesi için konulan bulyonlar sayısız hastalığa neden oluyor. İçerisinde bulunan MSG (Mono Sodyum Glutamat) bileşeni Çin tozu olarak adlandırılıyor.

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        MSG (ÇİN TOZU) MADDESİ İÇERİSİNDE BULUNUYOR

        MSG maddesi tüketildiği zaman insanlarda anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıklara yol açabiliyor. Sinir sistemini çökerten bu madde Alzheimer, Parkinson, Epilepsi ve Huntington gibi hastalıkların oluşmasına neden oluyor.

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        NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

        Mono Sodyum Gluatamat etkili bir kimyasal maddedir. Çin tuzu olarak da bilinen bu madde Parkinson, Alzheimer, Epilepsi ve Hungtington gibi hastaklıkları tetiklerken, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı ve obezite gibi sağlık sorunlarına da neden oluyor.

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        İŞLENMİŞ FAST FOODLARDA BULUNUYOR

        Zararları saymakla bitmeyen bu madde fast food ürünlerinin içerisinde de bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar fast food ve bulyon gibi işlenmiş kimyasal ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

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        HAMİLE ANNELER KESİNLİKLE TÜKETMEMELİ

        Özellikle hamile anneler MSG içeren ürünlerden uzak durmalı. MSG genellikle bulyon, cips, hazır fast food, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorbaların içerisinde yer alıyor. MSG o kadar etkili bir maddeki anne karnındaki plasentayı geçerek direkt bebeğe zarar verebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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