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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bunalıma giren genç, annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı | Son dakika haberleri

        Bunalıma giren genç, annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı

        Malatya'da bunalıma giren bir genç dehşet saçtı. Annesini ve kardeşini bıçakla yaraladı. 30 yaşlarındaki kardeşinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:33 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:33
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        Bunalıma giren genç dehşet saçtı!
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        Malatya’da bunalıma giren bir geç, tartıştığı anne ve kardeşini bıçakla yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 30 yaşlarındaki ambulans şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Olay 19.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir genç girdiği bunalım sonucu ikametlerinin ön kısmında annesi Hatice A. ve kardeşi Hasan A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda anne ile oğul aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte gözaltına alındığı olayda yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Hastanede tedavileri süren ambulans şoförü Hasan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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