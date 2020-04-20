Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara
ABONE OL

Bundesbank: Almanya derin resesyonda

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ülke ekonomisinin derin bir resesyonda olduğunu ve toparlanmanın hızlı olmayacağını belirtti

Bundesbank
Reuters

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya ekonomisinin derin bir resesyonun içinde olduğunu ve koronavirüse dair kısıtlamalar uzun bir süre devam ettiği sürece ekonomik iyileşmenin hızlı olmasının muhtemel olmadığını açıkladı. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Mart ortasında başlatılan kısıtlamaların bazılarının kaldırılması görüşülüyor olsa da tecrit nedeniyle ekonomi durma noktasına geldi.

Bundesbank, "Aşı gibi tıbbi bir çözüm bulunmadığı sürece temel kısıtlamalar kaldırılmayacaktır. Bu nedenle, hızlı ve güçlü ekonomik iyileşme şimdilik olası görünmüyor" dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 7.5 daralmasını bekliyor. Beklentiler geniş bir aralıkta değişiklik gösterse de tahminlerin çoğu ekonominin yüzde 5'ten fazla daraldığı 2009'da yaşanana kıyasla daha büyük bir resesyona girdiğine işaret ediyor.

GEVŞEK PARA POLİTİKASI İYİLEŞMEYİ DESTEKLEYECEK

Bundesbank, araba üretiminde ve hanehalkı harcamalarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek birinci çeyrek sonuçları zaten oldukça kötü etkilenmiş durumda olduğu ancak ikinci çeyreğin daha kötü olabileceği tespitinde bulundu. Bundesbank, gevşek para ve mali politikaların iyileşmeyi destekleyeceğini söyleyerek "Ancak, Almanya ekonomisinin içinden çıkamayacağı aşağı yönlü bir döngüye gireceğine dair endişe duyulmuyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda düşük petrol fiyatları müşterilere hemen yansıtıldığı için enflasyonun gelecek aylarda sert bir şekilde düşebileceğini de ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı - Haberler
PARAMerkez'den ne bekleniyor?
Net UYP şubatta azaldı
PARATürkiye’nin yurt dışı varlıkları azaldı
Yurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor
PARAYurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını ...
Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti - haberler
PARADaralma sonrası faiz indirimi
Halkbank temel ihtiyaç kredi başvuru sorgulama 2020! Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sonucu! 2020 Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli bireysel ihtiyaç kredisi
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru
Merkez Bankası Başkanı Uysal: Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz
PARA"Merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yapıyoruz"
KOSGEB'den yerli üretime 6 milyon liralık destek
PARAYerli üretime 6 milyon TL destek
Küresel ekonomide daralma bekleniyor ancak toparlanmanın nasıl olacağı tartışma konusu
PARADaralma kesin toparlanma tartışmalı
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu 2020! Halkbank destek kredisi başvuru sorgulama
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X