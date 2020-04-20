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Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Almanya ekonomisinin derin bir resesyonun içinde olduğunu ve koronavirüse dair kısıtlamalar uzun bir süre devam ettiği sürece ekonomik iyileşmenin hızlı olmasının muhtemel olmadığını açıkladı. Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Mart ortasında başlatılan kısıtlamaların bazılarının kaldırılması görüşülüyor olsa da tecrit nedeniyle ekonomi durma noktasına geldi.

Bundesbank, "Aşı gibi tıbbi bir çözüm bulunmadığı sürece temel kısıtlamalar kaldırılmayacaktır. Bu nedenle, hızlı ve güçlü ekonomik iyileşme şimdilik olası görünmüyor" dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 7.5 daralmasını bekliyor. Beklentiler geniş bir aralıkta değişiklik gösterse de tahminlerin çoğu ekonominin yüzde 5'ten fazla daraldığı 2009'da yaşanana kıyasla daha büyük bir resesyona girdiğine işaret ediyor.

GEVŞEK PARA POLİTİKASI İYİLEŞMEYİ DESTEKLEYECEK

Bundesbank, araba üretiminde ve hanehalkı harcamalarında yaşanan düşüşe dikkat çekerek birinci çeyrek sonuçları zaten oldukça kötü etkilenmiş durumda olduğu ancak ikinci çeyreğin daha kötü olabileceği tespitinde bulundu. Bundesbank, gevşek para ve mali politikaların iyileşmeyi destekleyeceğini söyleyerek "Ancak, Almanya ekonomisinin içinden çıkamayacağı aşağı yönlü bir döngüye gireceğine dair endişe duyulmuyor" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda düşük petrol fiyatları müşterilere hemen yansıtıldığı için enflasyonun gelecek aylarda sert bir şekilde düşebileceğini de ekledi.