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        Haberler Ekonomi Para Bundesbank Başkanı Nagel: Alman ekonomisinde 2024'te yeniden büyüme olacak - Para Haberleri

        Bundesbank Başkanı Nagel: Alman ekonomisinde 2024'te yeniden büyüme olacak

        Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinde mevcut zayıflığın ardından gelecek yıl yeniden büyümenin beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:47
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        "Alman ekonomisinde 2024'te yeniden büyüme olacak"
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        Nagel, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, "2024 için işaretler daha iyi. Yeniden büyüme olacak." dedi.

        Alman ekonomisi için 2023'ün ekonomik büyüme açısından "iyi bir yıl" olmadığını aktaran Nagel, "Ancak ciddi bir resesyona gireceğimiz bir yıl da değil." ifadesini kullandı.

        "Almanya, Avrupa'nın hasta adamı değil"

        ECB'nin para politikasının enflasyonla mücadelede etkili olduğunu belirten Nagel, "Enerji ve gıda fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyon oranı hala yüzde 4'ün üzerinde. Yüzde 2 hedefimize hala çok uzaktayız ama gidişat doğru." değerlendirmesinde bulundu.

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        Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, "Almanya'nın Avrupa'nın hasta adamı olmadığına" ilişkin daha önceki açıklamalarını yineleyerek, şunları kaydetti:

        "Şu anda büyük bir belirsizliğin olduğu, faizlerin yükseldiği ve bunun sonucunda ekonominin yavaşladığı bir dönem var. Bu aynı zamanda enflasyonu düşürme sürecinin bir parçası. Demografi alanında yapısal sorunlarımız var. Bu ülkenin dijitalleşmesi konusunda elbette yapacak çok işimiz var. Bu konuların ele alınması halinde Almanya için bir potansiyel var. Dolayısıyla Alman ekonomisinin önümüzdeki birkaç yıldaki görünümü konusunda endişe duymuyorum."

        ECB'nin dijital avro ihracı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Nagel, tüm dünyanın daha dijital hale geldiğini söyledi.

        Nagel, "Ekonomik dünya daha dijital hale geliyor. Bu açıdan merkez bankalarının bu amaçla bir ödeme aracı sunması aslında sadece anlaşılabilir ve mantıklı. Gelecekte bu dijital avro ihraç edilecek. Bu da vatandaşlar için birçok yeni fırsat oluşturacak." diye konuştu.

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        Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

        Yavaş küresel ekonomi ve diğer ülkelere göre yüksek enerji maliyetleri, bir sanayi bölgesi olarak Almanya'yı etkiliyor.

        Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomide durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

        Hükümet, büyümenin 2024'te yüzde 1,3'e, 2025'te ise 1,5'e yükselmesini bekliyor.

        Uluslararası Para Fonu (IMF), 12 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.

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